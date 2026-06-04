Rubio: SAD podržavaju Landija za novog visokog predstavnika i neće tolerisati destabilizaciju BiH

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je tokom tokom saslušanja pred Odborom za spoljne poslove Predstavničkog doma Kongresa da SAD podržavaju kandidata iz Italije za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. „Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH koga ćemo podržati.

Reč je o kandidatu iz Italije, za koga smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se obezbedi određena stabilnost na toj poziciji“, rekao je Rubio, preneli su danas banjalučki mediji. Rubio nije izgovorio puno ime tog kandidata, ali je reč o Antoniju Zanardiju Landiju koji se spominje kao jedan od dva najozbiljnija kandidata za naslednika Kristijana Šmita. Govoreći o stanju u BiH, američki državni sekretar je naglasio da američka administracija vrlo pažljivo