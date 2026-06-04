Savet odobrio pregovore EU i Zapadnog Balkana o ukidanju rominga

Serbian News Media pre 40 minuta
Savet odobrio pregovore EU i Zapadnog Balkana o ukidanju rominga

Savet EU danas je odobrio otvaranje pregovora o ukidanju rominga sa Albanijom, BiH, Kosovom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Srbijom odnosno proširenja zone „Roming kao kod kuće“ (Roam Like at Home) na zapadnobalkanske partnere Unije.

Zamenica ministra za evropske poslove Kipra Marilena Rauna rekla je da se tom odlukom šalje jasan signal posvećenosti EU regionu dodajući da veća povezanost znači veće prilike za građane, biznis i ekonomsku saradnju. „Radeći na proširenom zajedničkom području rominga činimo prednosti evropske integracije opipljivim u svakodnevnom životu ljudi. To je više od tehničkog koraka – to je konkretna demonstracija naše zajednike budućnosti, jačanja veza širom regiona i
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