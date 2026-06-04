Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Serbian News Media pre 27 minuta
Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Države članice Upravnog odbora Saveta za primenu mira (PIC) u Bosni i Hercegovini ( BiH) nisu tokom dvodnevnog zasedanja u Sarajevu postigle konsenzus u vezi sa imenovanje novog visokog predstavnika u BiH, potvrđeno je za sarajevski portal Kliks (Klix.ba) iz diplomatskih krugova.

U tekstu se navodi da će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna, do kada će na toj funkciji ostati Nemac Kristijan Šmit, koji je nedavno pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država ( SAD) podneo ostavku na tu funkciju. Na sednici Upravnog odbora PIC-a rasprava se vodila o dva kandidata, italijanskom diplomati Antoniu Zanardiju Landiju i francuskom diplomati Reneu Trokazi. Landija je predložila Italija uz podršku SAD-a, dok je Trokaza predložila
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Stav dana: Ko će naslediti Kristijana Šmita?

Stav dana: Ko će naslediti Kristijana Šmita?

Newsmax Balkans pre 12 minuta
Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Insajder pre 37 minuta
Visoki predstavnik BiH: PIC bez dogovora, Šmit do kraja juna

Visoki predstavnik BiH: PIC bez dogovora, Šmit do kraja juna

Beta pre 22 minuta
Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Danas pre 22 minuta
Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Pravo u centar pre 27 minuta
Članice Saveta za implementaciju mira u BiH bez saglasnosti oko novog visokog predstavnika

Članice Saveta za implementaciju mira u BiH bez saglasnosti oko novog visokog predstavnika

Sputnik pre 27 minuta
Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Radio sto plus pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaSarajevoBosna i HercegovinaUpravni odborItalija

Balkan, najnovije vesti »

(BLOG) Tenzije pred Samit EU u Tivtu, nakon Makrona stigao i Vučić: Najavljeno obraćanje u 18 časova

(BLOG) Tenzije pred Samit EU u Tivtu, nakon Makrona stigao i Vučić: Najavljeno obraćanje u 18 časova

N1 Info pre 17 minuta
Crna Gora traži objašnjenje od Srbije zbog prijava o sprečavanju crnogorskih građana da uđu na njenu teritoriju

Crna Gora traži objašnjenje od Srbije zbog prijava o sprečavanju crnogorskih građana da uđu na njenu teritoriju

Insajder pre 17 minuta
Vukašin Obradović o "apsurdu u Tivtu": Kakvu poruku je Vučić hteo da pošalje i kome?

Vukašin Obradović o "apsurdu u Tivtu": Kakvu poruku je Vučić hteo da pošalje i kome?

N1 Info pre 17 minuta
Vučić stigao u Tivat, učestvuje na Samitu EU - Zapadni Balkan (UŽIVO, RTV1)

Vučić stigao u Tivat, učestvuje na Samitu EU - Zapadni Balkan (UŽIVO, RTV1)

RTV pre 7 minuta
Crna Gora traži objašnjenje od Srbije zbog zadržavanja svojih državljana na granici

Crna Gora traži objašnjenje od Srbije zbog zadržavanja svojih državljana na granici

Radio 021 pre 12 minuta