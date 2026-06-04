Kostjuk: Rat je sve promenio u mom životu

Marta Kostjuk je do danas bila najuspešnija teniserka sezone na šljaci.

Došla je u Pariz sa dve uzastopne titule, iz Ruana i Madrida, sa čak 16 uzastopnih pobeda. Ali kada se našla pred velikim ciljem – plasmanom u finale Rolan Garosa, prvo u karijeri na gren slemovima – ruka je zadrhtala. – Nisam bila nervozna – istakla je posle ubedljivog poraza od Mire Andrejeve sa 6:1, 6:3.- Kada izađem na teren, ne osećam ni pritisak ni nervozu. Nikada mi nije važno ko je sa druge strane mreže. Ali njoj je sve danas išlo od ruke. Sve što je moglo