Čudotvorka Hvalinska u finalu Rolan Garosa!

Poljska teniserka Maja Hvalinska senzacionalno se plasirala u finale Rolan Garosa.

Hvalinska je na grend slem u Parizu došla kao 114. igračica sveta, prošla kroz kvalifikacije do glavnog žreba, a onda zablistala na najvećoj pozornici i napravila jedno od najvećih čuda u istoriji grend slema. Hvalinska je u polufinalu savladala Ruskinju Dijanu Šnajder sa 2:0, po setovima 7:6(4), 6:4. Meč je trajao dva sta i sedam minuta. Ponovo je Hvalinska ušla u meč kao potpuni autsajder protiv 23. na svetu Šnajder koja je juče eliminisala prvu igračicu planete