Kim Džong Un pozvao na eksponencijalno širenje nuklearnog naoružanja Severne Koreje

Sputnik pre 3 sata
Kim Džong Un pozvao na eksponencijalno širenje nuklearnog naoružanja Severne Koreje

Severnokorejski lider Kim Džong Un pozvao je na eksponencijalno širenje atomskog arsenala te zemlje, prenela je državna agencija KCNA.

Kim je tokom posete novog pogona za proizvodnju nuklearnog materijala istakao da je proizvodni kapacitet za nuklearni materijal za atomsko naoružanje dostigao više nego dvostruko veći nivo od prethodnog u poslednjih pet godina i naložio zvaničnicima da dodatno povećaju proizvodnju kako bi se ispunili dugoročni strateški ciljevi Prema njegovim rečima, širenje je neophodno s obzirom na, kako je rekao, "pogoršavanje bezbednosnih pretnji i dugoročne konfrontacijom sa
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