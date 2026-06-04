Rusija nema nameru da komunicira sa Evropom u ovom trenutku, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Prema njegovim rečima, to je samo po sebi dokaz da Evropa, koja je vekovima bila „oličenje zla“ i koja je uvek delovala na način koji je na kraju dovodio do svetskih ratova ili opštih kontinentalnih sukoba, taj svoj mentalitet uopšte nije promenila. Evropa, pod vođstvom svojih sadašnjih elita, je izgubljen slučaj za globalnu diplomatiju, primetio je Lavrov, dodajući da su Evropljani potpuno nesposobni da postignu dogovor. Istovremeno, on je nazvao Kaju Kalas, šefa