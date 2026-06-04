Nemačka i Francuska predlažu novi model proširenja EU — postepena integracija Zapadnog Balkana

Nemačka i Francuska predložile su da se zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji omogući raniji pristup evropskim programima i jedinstvenom tržištu, pre punopravnog članstva, preneli su mediji, pozivajući se na dokument u koji su imali uvid.

Prema nacrtu dokumenta koji će biti razmatran na predstojećim sastancima EU, cilj predloga je da se procesu proširenja da novi podsticaj kroz takozvanu postepenu integraciju zasnovanu na ispunjavanju kriterijuma. U dokumentu se navodi da bi zemlje kandidati mogle da učestvuju u programima studentske i istraživačke razmene, kao i da postepeno budu uključene u oblasti energetike, industrije i sistema trgovanja emisijama, ukoliko ispune određene standarde. Predviđa