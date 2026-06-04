Bivši premijer Tajlanda Šinavatra dobio pomilovanje od kralja: uskoro izlazi iz zatvora

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Bivši premijer Tajlanda Šinavatra dobio pomilovanje od kralja: uskoro izlazi iz zatvora

Bivši premijer Tajlanda Taksin Šinavatra biće pušten na slobodu nakon što je obuhvaćen kraljevskim pomilovanjem, saopštio je danas ministar pravde te zemlje.

Šinavatri je preostalo nešto više od tri meseca jednogodišnje zatvorske kazne, nakon što je prošlog meseca već bio pušten na uslovnu slobodu posle osam meseci provedenih u zatvoru, preneo je Rojters. Prema zvaničnom kraljevskom glasniku, kralj Maha Vadžiralongkorn odobrio je pomilovanje određenim zatvorenicima povodom rođendana kraljice Sutide 3. juna. Ministar pravde Tajlanda Rutafon Naovarat je potvrdio da Šinavatra spada među osobe koje su obuhvaćene
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