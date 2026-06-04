Đurđević uručila Boračku spomenicu porodici Đorđević: Trajno svedočanstvo o herojstvu

Telegraf pre 52 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Đurđević uručila Boračku spomenicu porodici Đorđević: Trajno svedočanstvo o herojstvu

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je porodici Slaviše Đorđevića, koji je pre 27 godina na današnji dan poginuo u Peći braneći otadžbinu tokom oružanih sukoba na Kosovu i Metohiji, Boračku spomenicu koja je najviše nacionalno priznanje Srbije.

Đurđević Stamenkovski je istakla da ta spomenica predstavlja trajno svedočanstvo o žrtvi i herojstvu onih koji su branili državu, kao i znak da Srbija ne zaboravlja svoje junake. Ministarka je Boračku spomenicu uručila roditeljima poginulog borca, Branku i Zorici i rekla da Srbija nije zaboravila Slavišu Đorđevića, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. "Neka ovo priznanje ostane u vašem domu kao uspomena na Slavišu i kao
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