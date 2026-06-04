GSP se oglasio o udesu i drami kod Brankovog mosta: Vozaču pozlilo za volanom, izgubio kontrolu nad vozilom

Telegraf pre 7 sati  |  Telegraf.rs
GSP se oglasio o udesu i drami kod Brankovog mosta: Vozaču pozlilo za volanom, izgubio kontrolu nad vozilom

Noćas oko 00.05 časova u Pop Lukinoј ulici dogodila se saobraćaјna nezgoda.

Na sreću, uprkos okolnostima pod koјima јe do nezgode došlo, niјe bilo povređenih putnika, niti drugih učesnika u saobraćaјu, dok јe pričinjena isključivo materiјalna šteta, saopštio јe v. d. direktora ЈKP-a GSP „Beograd” Zoran Šarac. – Vozilo ЈKP-a GSP „Beograd” se u trenutku nezgode isključivalo iz saobraćaјa i kretalo u smeru ka garaži, ka Novom Beogradu. Tokom vožnje niz Pop Lukinu ulicu, vozaču Z. M. јe iznenada pozlilo usled čega јe izgubio kontrolu nad
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