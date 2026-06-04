Ministar prosvete sastao se sa roditeljima učenika "Jovine" gimnazije: Traži se rešenje za elitnu školu

Telegraf pre 7 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ministar prosvete sastao se sa roditeljima učenika "Jovine" gimnazije: Traži se rešenje za elitnu školu

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković razgovarao je danas u Beogradu sa roditeljima učenika Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" iz Novog Sada i tom prilikom naglasio da u fokusu treba da bude interes i dobrobit učenika, regularan završetak ove školske godine kao i adekvatna priprema za narednu školsku godinu.

Stanković je sa roditeljima, koji su se prethodno oklupili ispred ministarstva, razgovarao o situaciji u toj školi i načinima da se smire tenzije u najboljem interesu učenika i ugleda škole. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvete, ministar je istakao da je valjan put za rešavanje problema otvoren dijalog i spremnost svih aktera na dogovor i uspostavljanje poverenja. "Neophodno je uključiti sve relevantne i nadležne subjekte u traženje legitimnog i održivog
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