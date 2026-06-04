MOL grupa pokrenula proizvodnju gasa na velikom polju u Azerbejdžanu

Telegraf pre 51 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
MOL grupa pokrenula proizvodnju gasa na velikom polju u Azerbejdžanu

Mađarska naftna i gasna MOL grupa saopštila je da je zajedno sa partnerima započela prvu komercijalnu proizvodnju gasa u naftnom i gasnom polju Azeri-Čirag-Gunašli (ACG) u Azerbejdžanu, na jednom od najvećih naftnih ležišta na svetu.

Prema saopštenju kompanije, prvi proizvodni gas dobijen je iz bušotine sa platforme Vest Čirag, čime je otvorena nova faza razvoja ležišta koje je do sada bilo poznato prvenstveno po proizvodnji nafte. Procene pokazuju da polje ACG raspolaže sa najviše četiri biliona kubnih stopa gasa, uz potencijalno povećanje do šest biliona kubnih stopa. Novi proizvodni gas i kondenzat biće transportovani kroz postojeću infrastrukturu do terminala Sangačal, odakle se energenti
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