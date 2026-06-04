Najbliži saveznici Ukrajine rade na uključivanju Rusije u pregovore: Ovo je osnovna ideja

Grupa ključnih evropskih saveznika Ukrajine radi na planovima sa Kijevom da uključi Rusiju u pregovore o okončanju rata, jer vide promenu koja jača poziciju predsednika Volodimira Zelenskog, piše danas Blumberg pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Kako se navodi, zvaničnici tri najveće evropske države, Nemačke, Francuske i Velike Britanije, razmatraju mogućnost održavanja pregovora o okončanju rata u Ukrajini u kojima bi učestvovali i Kijev i Moskva Izvori navode da, s obzirom na to da su pregovori koje predvode SAD u zastoju, a da "ruske snage u pat poziciji na bojnom polju i trpe sve veće gubitke", tri zemlje vide priliku da dovedu ruskog predsednika Vladimira Putina za pregovarački sto. Dodatni pritisak