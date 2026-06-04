Niksi šokirali Sparse usred Teksasa: Branson režirao čudesni preokret za brejk u velikom NBA finalu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Niksi šokirali Sparse usred Teksasa: Branson režirao čudesni preokret za brejk u velikom NBA finalu

Njujork Niksi napravili su veliki korak ka osvajanju prve NBA titule posle više od pet decenija, pošto su u prvoj utakmici finalne serije savladali San Antonio Sparse na gostujućem terenu rezultatom 105:95 i tako odmah oduzeli prednost domaćeg parketa rivalu.

Ekipa iz Njujorka pokazala je još jednom zašto je postala najprijatnije iznenađenje ovogodišnjeg plej-ofa. Iako je sredinom treće četvrtine zaostajala 14 poena (65:51), uspela je da se vrati u meč, preokrene rezultat i u završnici potpuno nadigra domaćina. Junak pobede bio je Džejlen Branson, koji je meč završio sa 30 poena. Lider Niksa nije imao najbolje šutersko veče, ali je upravo kada je bilo najpotrebnije preuzeo odgovornost i sa 13 poena u poslednjoj
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