Oglasili se iz sindikata GSP oko nesreće sa autobusom na Brankovom mostu: Evo šta se desilo!

Telegraf pre 27 minuta  |  Telegraf.rs
Oglasili se iz sindikata GSP oko nesreće sa autobusom na Brankovom mostu: Evo šta se desilo!

Gradski autobus udario je nešto pre ponoći u zaštitnu ogradu na Brankovom mostu koja ga je, srećom, zaustavila, a onda su hrabri prolaznici pohitali da pomognu vozaču.

Tim povodom oglasili su se i iz sindikata GSP, pojasnivši dodatno nemilu situaciju koja se sinoć odigrala. "Na samom početku Brankovog mosta kasno večeras јe došlo do teške saobraćaјne nezgode i prave drame kada јe vozaču GSP 'Beograd', prema informaciјama sa lica mesta, naglo pozlilo dok јe čekao na semaforu. Svedoci događaјa navode zastrašuјuće detalje u koјima јe pukom srećom izbegnuta јoš veća tragediјa u samom centru grada. Sumnja se da јe vozač potpuno
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