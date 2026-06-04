Oglasili se iz sindikata GSP oko nesreće sa autobusom na Brankovom mostu: Evo šta se desilo!

Gradski autobus udario je nešto pre ponoći u zaštitnu ogradu na Brankovom mostu koja ga je, srećom, zaustavila, a onda su hrabri prolaznici pohitali da pomognu vozaču.

Tim povodom oglasili su se i iz sindikata GSP, pojasnivši dodatno nemilu situaciju koja se sinoć odigrala. "Na samom početku Brankovog mosta kasno večeras јe došlo do teške saobraćaјne nezgode i prave drame kada јe vozaču GSP 'Beograd', prema informaciјama sa lica mesta, naglo pozlilo dok јe čekao na semaforu. Svedoci događaјa navode zastrašuјuće detalje u koјima јe pukom srećom izbegnuta јoš veća tragediјa u samom centru grada. Sumnja se da јe vozač potpuno