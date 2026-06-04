Partizan nezadovoljan suđenjem u prvoj utakmici finala, tražio ekspertizu

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs
Partizan nezadovoljan suđenjem u prvoj utakmici finala, tražio ekspertizu

Košarkaši Partizana poraženi su od Dubaija u prvoj utakmici finala ABA lige rezultatom 93:99, a prema saznanjima Telegrafa, Partizan je izuzetno nezadovoljan suđenjem i tražiće sudijsku ekspertizu prvog meča finala.

Kako je potvrđeno Telegrafu iz izvora bliskih klubu, crno-beli su vrlo nezadovoljni suđenjem trojke Damir Javor, Milan Nedović, Franko Gracin i zatražiće sudijsku ekspertizu prvog meča jer veruju da su pštećeni u nekoliko navrata od strane pomenute sudijske trojke. Partizan je bio u nekoliko navrata blizu da preokrene rezultat, međutim, Dubai je uspevao da pronađe igru i da poveća prednst. Istini za volju, u nekoliko sitaucija bilo je zaista diskutabilnih sudijskih
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