Rjabkov: Rusija može na pokušaj ugrožavanja da odgovori nuklearnim oružjem

Telegraf pre 27 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Rjabkov: Rusija može na pokušaj ugrožavanja da odgovori nuklearnim oružjem

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je danas da Rusija, kao odgovor na ugrožavanje svog teritorijalnog integriteta, u najgorem slučaju može da odgovori agresoru upotrebom nuklearnog oružja.

Rjabkov je, na Sankt Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu (SPIEF), rekao da bi to bio najgori mogući scenario za pokušaj ugrožavanja ruske teritorije, prenosi TASS. "Što se nas tiče, hipotetičke ekstremne situacije u kojima je upotreba ovog oružja moguća iscrpno su opisane u vojnoj doktrini Ruske Federacije i u principima državne politike u oblasti nuklearnog odvraćanja", rekao je Rjabkov. Rjabkov je kazao da, u pojednostavljenom obliku, vojna doktrina
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