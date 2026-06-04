Zelenski: "Rusija je ubila više od 700 dece u Ukrajini od početka rata"

Telegraf pre 48 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zelenski: "Rusija je ubila više od 700 dece u Ukrajini od početka rata"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija ubila više od 700 dece u Ukrajini od početka rata.

Zelenski je na Telegramu na Međunarodni dan nevine dece - žrtava agresije, naglasio da Rusija mora da "snosi odgovornost za svoje zločine", preneo je Ukrinform. "Od početka invazije velikih razmera, Rusija je ubila najmanje 707 mladih Ukrajinaca. Svaka smrt je dete čija je budućnost oduzeta. Rusija mora da bude pozvana na odgovornost za ove zločine", istakao je on. Kako je rekao, Ukrajina 4. juna poštuje sećanje na decu koja su poginula usled rata Rusije protiv
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