IZJAVE američkog državnog sekretara Marka Rubija da u Vašingtonu ne vide velike šanse za brz završetak sukoba u Ukrajini zbog navodne nespremnosti Rusije na ustupke izazivaju čuđenje, s obzirom na to da je lično prisustvovao razgovorima u Enkoridžu, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u intervjuu za RT.

foto: Alexey Nikolskiy / Sputnik / Profimedia -Sada u Evropskoj uniji govore: nismo posrednici, već čvrsto stojimo na strani Ukrajine. Iznenadilo me je što je Marko Rubio pre nekoliko dana u Kongresu praktično ponovio istu poziciju, rekao je Lavrov. Prema njegovim rečima, Rubio je poručio da bi želeo da se sukob u Ukrajini okonča tokom ove godine, ali je ocenio da su izgledi za to ograničeni jer strane, a posebno Rusija, navodno nisu spremne na ustupke. Lavrov je