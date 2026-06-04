Uhvaćen momenat kada dron udara u zgradu: Pogledajte snimak stravične eksplozije u Kuvajtu, još se ne zna ko je kriv (video)

IRAN je juče napao Kuvajt, pri čemu je jedna osoba poginula, oštećen je aerodrom, a desetine ljudi je povređeno, dok je američka vojska izvela udare u blizini Ormuskog moreuza.

Foto: Printskrin/Iks/ كونا KUNA Napadi na Kuvajt i u moreuzu poslednji su u nizu događaja koji stavljaju na probu krhko primirje između SAD, Izraela i Irana. Cene nafte porasle su za gotovo dva odsto, dok je moreuz i dalje uglavnom zatvoren više od tri meseca od početka rata. Korpus iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da nije gađao kuvajtski aerodrom i za nastalu štetu okrivljuje američke presretačke rakete koje su promašile svoje ciljeve, prenose