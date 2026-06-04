Država u raljama korupcije, nacionalizma i kineskog upliva

(Ne, nije Srbija)

„Daj ostavku, gospodine premijeru, ili ćeš nastaviti da slabite demokratiju grčevitim držanjem za fotelju“, ne, to nije rekao Alberto Fejho, lider opozicije u španskom parlamentu, već Pedro Sančez pre nego što je oborio vladu Marijana Rahoja. Sančez je samo potvrdio da je Adler, otac psihoterapije uz Frojda i Junga, bio u pravu kada je govorio da je mnogo lakše boriti se za principe nego ih primenjivati. Međutim, ni Narodna partija nema moralno pravo da okrivljuje