Mandić, dokumentarci i „ustaški okot po našem primorju“

Kako su dva dokumentarca "čestitala" Crnoj Gori 20 godina nezavisnosti, kakve su bile reakcije, i zašto sve to ima veze sa novim zatezanjem odnosa između zvaničnog Beograda i Podgorice

Opozicija i suverenistički krugovi u Crnoj Gori posljednjih su dana žestoko kritikovali Spajićevu vladu da ju je proslava 20. godišnjice obnove nezavisnosti zatekla kao snijeg putare u januaru, pa su logo manifestacije pravili preko koljena, a događaj na kraju finansirali iz budžetske rezerve. Ako je zvanična Podgorica u pripreme ušla u foto-finišu, pojedini srpski mediji i organizacije bliske Aleksandru Vučiću su se izgleda mnogo temeljnije pripremali za ovaj