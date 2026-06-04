Mandić, dokumentarci i „ustaški okot po našem primorju“

Velike priče pre 35 minuta  |  Piše Petar Komnenić
Mandić, dokumentarci i „ustaški okot po našem primorju“

Kako su dva dokumentarca "čestitala" Crnoj Gori 20 godina nezavisnosti, kakve su bile reakcije, i zašto sve to ima veze sa novim zatezanjem odnosa između zvaničnog Beograda i Podgorice

Opozicija i suverenistički krugovi u Crnoj Gori posljednjih su dana žestoko kritikovali Spajićevu vladu da ju je proslava 20. godišnjice obnove nezavisnosti zatekla kao snijeg putare u januaru, pa su logo manifestacije pravili preko koljena, a događaj na kraju finansirali iz budžetske rezerve. Ako je zvanična Podgorica u pripreme ušla u foto-finišu, pojedini srpski mediji i organizacije bliske Aleksandru Vučiću su se izgleda mnogo temeljnije pripremali za ovaj
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