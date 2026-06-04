Đedović Handanović: Gasni aranžman sa Gaspromom produžen za još tri meseca

Gasni aranžman sa Rusijom produžen je za još tri meseca, poručila je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović

Srbija je obezbedila dodatna tri meseca snabdevanja gasom potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović posle sastanka sa predsednikom Upravnog odbora kompanije Gasprom Aleksejom Milerom. Ministarka Đedović Handanović kazala je da je potvrđeno dodatno snabdevanje gasom, odnosno produžetak gasnog aranžmana za još tri meseca nakon 30. juna, prenosi RTS. „To je važno za našu zemlju, za naše građane, za našu privredu jer su to stabilne isporuke,