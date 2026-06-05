Škoda Peaq premijerno 23. juna

Auto blog pre 31 minuta  |  Škoda
Škoda Peaq premijerno 23. juna

Svetska premijera će se održati u Monetje-Morneu, Francuska, 23. juna 2026. godine, u 18:25. „Prilikom dizajniranja eksterijera Škode Peaq, dosledno smo primenjivali dizajnerski jezik Modern Solid, kombinujući čiste linije, uravnotežene proporcije i prepoznatljive elemente.

Precizno oblikovane površine i jasno strukturirani detalji stvaraju samouvereno, bezvremensko prisustvo, dok karakteristične karakteristike poput farova u obliku slova T i Tech-Deck Face-a izražavaju Škodin identitet u novoj električnoj eri“, kaže Karl Nojhold, šef dizajna eksterijera u Škoda Auto. Napred, vitki farovi u obliku slova T, sjajno crni Tech-Deck Face i spojni element između njih formiraju prepoznatljiv motiv petlje nalik okviru. Ovo je u kontrastu sa
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