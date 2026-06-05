Američki glumac Džejms Hendi izboden na smrt u Los Anđelesu
Policija je uhapsila sina Hendijeve partnerke koji je prethodno prijavio zločin.
Američki glumac Džejms Hendi, poznat po ulogama u filmovima Top Gan: Maverik i Džumandži, izboden je na smrt u vlastitom domu u Los Anđelesu, saopštila je policija.
Hendi (81) pronađen je bez svesti u dvorištu njegove kuće u kvartu Tarzana u sredu sa više ubodnih rana na grudima.
Majkl Gledhil (44), sin Hendijeve partnerke, uhapšen je zbog sumnje da je počinio ubistvo, saopštila je policija Los Anđelesa.
Policija je odgovorila na prijavu „nepoznatog incidenta" pošto je jedan čovek pozvao broj 911 i rekao: „Ja sam sin čovečiji, upravo sam ubio grešnog čoveka".
Hendi je rođen u Njujorku.
Glumio je u mnogim filmovima i TV serijama tokom šest decenija, često sporedne likove ili se pojavljivao u malom broju epizoda.
Iako je retko dobijao glavne uloge, nanizao je pojavljivanja u serijama poput Njujorški plavci, Red i zakon, Mesto zločina: Njujork, Kasl, Mornarički istražitelji, Zapadno krilo, Dosije Iks, Ubistvo, napisala je.
Njegova poslednja filmska uloga bila je u Top Ganu iz 2022. godine, kada je igrao Džimija, barmena koji radi zajedno sa junakinjom u koju je Tom Kruz zaljubljen, čiji lik tumači Dženifer Koneli.
Gledhil „je zaustavio policajce, rekavši im da je on taj koga traže", saopštila je LA policija.
„Osumnjičeni živi na toj lokaciji sa njegovom majkom, koja je partnerka žrtve.
„Detektivi veruju da je ovo izolovani incident i da ne postoji pretnja po zajednicu", dodala je policija.
Posle hapšenja Gledhil je prebačen u zatvor i određena mu je kaucija od dva miliona dolara.
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