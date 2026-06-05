Heroj Švedske sa Mundijala 1994. za BBC: ‘Jugoslavija nam pokazala koliko smo jaki’

BBC News pre 55 minuta | Marko Protić - BBC novinar

Getty Images Martin Dalin na Svetskom prvenstvu u Americi 1994.

Sat tek što je otkucao podne na ručnom časovniku brazilskog fudbalskog sudije Renata Marsilje, dajući znak da utakmica u Dalasu počne.

Vrelo teksaško sunce nemilosrdno je pržilo po terenu i tribinama gigantskog stadiona „Koton boul" na kojem su snage odmerile Švedska i Saudijska Arabija u meču osmine finala Svetskog prvenstva 1994.

Dok je nešto više od 60.000 ljudi pokušavalo da se rashladi, u šestom minutu Kenet Anderson poslao je dugu loptu u protivnički kazneni prostor, a tamo se u nebesa vinuo Martin Dalin i glavom zatresao mrežu.

Taj pogodak, ispostaviće se, trasirao je Švedskoj put ka pobedi (3:1) i plasmanu u četvrtfinale na Mundijalu tokom kojeg se Amerika upoznala sa fudbalom.

Više od tri decenije kasnije, Mundijal se vratio u Sjedinjene Američke Države, tamo će ponovo igrati i Švedska, a Dalin će bodriti selekciju 'Tri krune'.

„Bilo je baš teško igrati po neverovatnoj vrućini i visokoj vlažnosti vazduha, možda su Saudijci malo više navikli na te uslove.

„Bilo je važno postići rani gol, a zatim smo mogli da igramo kontrapade i čekamo njihove greške", rekao je Dalin u razgovoru za BBC na srpskom.

Švedska je na Svetskom prvenstvu 1994. osvojila treće mesto, a Dalin je turnir završio sa četiri postignuta gola.

Getty Images Dalin proslavlja gol protiv Saudijske Arabije u zagrljaju Keneta Andersona

'Pančev i Savićević'

Titulu šampiona sveta pre 32 godine osvojio je Brazil pobedom u finalu nad Italijom posle penala, ali plasman Švedske iznenadio je mnoge.

Za Dalina, međutim, treće mesto je bilo kruna jedne od najboljih generacija u istoriji fudbala ove skandinavske zemlje.

Šveđani, u čijem timu su pored Dalina i Keneta Andersona, bili asovi poput Tomasa Brolina i tada mladog Henrika Larsona, Mundijal su završili kao najefikasniji ekipa sa ukupno 15 datih golova.

Na samom početku puta te švedske reprezentacije, prema Dalinovim rečima, jedna od važnih stavki bila je i - bivša Jugoslavija.

„Još smo se spremali za Evropsko prvenstvo 1992. i dobro se sećam da smo u prijateljskom meču pobedili Jugoslaviju, koju su predvodili Darko Pančev i Dejan Savićević.

„To je sigurno bila jedna od najboljih ekipa u Evropi u ono vreme", priseća se Dalin.

Šveđani su u tom prijateljskom meču pobedili 4:3, a Dalin je dva puta zatresao mrežu Jugoslavije, države koja će potom veoma brzo nestati u krvavom građanskom ratu.

Na Evropskom šampionatu 1992. Jugoslavija nije igrala iako se kvalifikovala, zamenila ju je Danska koja je kasnije osvojila trofej, a Švedska je bila treća.

„Već tada smo znali koliko možemo, jedini smo grupnoj fazi pobedili Dansku i na kraju osvojili treće mesto.

„Tako da smo na Mundijal otišli verujući da možemo mnogo", priseća se nekadašnji igrač švedskog Malmea, nemačkog Menhengladbaha i Hamburga, kao i engleskog Blekburna i italijanske Rome.

Švedska je i u kvalifikacijama za SP u Americi osvojila prvo mesto u grupi ispred Bugarske i Francuske, a Dalin je sa sedam golova bio najbolji strelac tima.

Bugarska, predvođena Hristom Stoičkovom, takođe se plasirala na Mundijal i, poput Švedske, dogurala čak do polufinala.

„Kada smo iza sebe ostavili takve rivale kao što su Francuzi i Bugari, znali smo da imamo šansu da napravimo nešto veliko u Americi", kaže Dalin.

Getty Images Dalin u prodoru protiv odbrane Kameruna na Mundijalu 1994.

Sunce Kalifornije

Krajem maja 1994, švedska reprezentaciji se smestila u trening bazu u mesto Misija Vijeho, u okrugu Orandž, oko 80 kilometara zapadno od Los Anđelesa.

Tamo, u podnožju planine San Hoakin, prirodne brane grada od često jakih i opasnih vetrova Svete Ane koji nadiru sa Pacifika, Šveđani su pronašli mir i skovali plan da uđu u fudbalsku istoriju.

Žreb im je za protivnike u grupi doneo glavnog favorita, Brazil, najbolju afričku selekciju Kamerun, i Rusiju, koja je prvi put nastupala kao nezavisna država od raspada Sovjetskog Saveza.

„Uvek je bilo teško protiv afričkih selekcija, tehnički i fizički su bili jaki, i bilo nam je važno da na startu šampionata ostanemo neporaženi protiv Kameruna", kaže Dalin.

I Šveđani su uspeli u tome, odigravši 2:2 na stadionu Rouz Boul u Pasadeni, predgrađu Los Anđelesa.

Dalin je dao prvi gol.

Usledila je selidba 3.150 kilometara na severoistok i saveznu državu Mičigen na duel sa Rusijom na stadionu „Silverdom".

Igralo se pod kompletno zatvorenim krovom, što je za ondašnje vreme u fudbalu bio potpuni novitet.

„Nisam ni razmišljao previše o tome, mada sam prvi put u karijeri igrao u takvim uslovima", priznaje Dalin.

U prilog tvrdnji da se nije mnogo obazirao na uslove svedoči podatak da je dao dva gola u pobedi na Rusijom (3:1) koja je Švedskoj otvorila vrata nokaut faze.

Najteže je ostalo za kraj.

Šveđani su u trećem kolu grupne faze odmerili snage sa Brazilom, takođe na stadionu „Silverdom".

Šveđani su i prvi došli do gola, ali su „Karioke" izborile remi.

Getty Images Dalin postiže gol na utakmici protiv Rusije na stadionu „Silverdom" blizu Detroita

Spektakl i drama

Posle paklenog teksaškog sunca i okršaja sa Saudijskom Arabijom u osmini finala, Šveđani su četvrtfinale igrali u kalifornijskom Stenfordu.

Protivnik - još jedno iznenađenje turnira - Rumunija, predvođena legendarnim Georgijem Hadžijem, danas selektorom ove zemlje.

Razmenjivali su Švedska i Rumunija udarce kao dva boksera na tom meču, nizali su se dobri potezi, ali kako je vreme odmicalo, navijačima - a bilo ih je više od 83.000 -postalo je jasnije da će pobednika odlučiti penali.

Heroj Švedske postao je Tomas Raveli koji je u petoj seriji odbranio penal Miodragu Belodediću, nekadašnjem igraču beogradske Crvene zvezde.

„Imali smo sreće, bila je to utakmica u kojoj su i Rumuni mogli da pobede i ne bi bilo nezasluženo", priznaje Dalin.

I onda ponovo Brazil - i ponovo Los Anđeles.

Brazilci su napadali, golman Raveli je briljirao, a poslednjih pola sata Švedska je igrala bez isključenog Jonasa Terna.

Pobednika je rešio gol Romarija 10 minuta pre kraja, ali...

„Mogao je ishod da bude drugačiji, Brazil je imao dan više za odmor posle četvrtfinala.

„Takve stvari su važne na turnirima na kojima odigrate mnogo utakmica", kaže Dalin.

„Iako su Bebeto i Romario možda bili individualno bolji od Keneta Andersona i mene, na kraju smo nas dvojica zajedno postigli više golova na turniru i stvarno smo dobro funkcionisali", završava šetnju kroz svojevrsni fudbalski vremeplov.

Getty Images Sa četiri gola, Dalin je bio drugi najbolji strelac Švedske na Mundijalu 1994.

Šta će biti ovog leta?

Na predstojećem Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, selekcija Švedske igraće u grupi sa Holandijom, Japanom i Tunisom.

„Verujem da će proći grupu, a posle sve zavisi koga dobijemo u šesnaestini finala", smatra Dalin.

Kao adute Šveđana ističe napadača Viktora Đekereša, defanzivce Gabrijela Gudmunsona i Viktora Lindelofa i vezistu Jasina Ajarija.

Za Dalina su glavni favoriti za titulu svetskog prvaka „uvek isti - Brazil, Argentina, Francuska i možda Holandija".

Kada su u pitanju selekcije sa Balkana, Dalin kaže da je „Luka Modrić neverovatan igrač i vođa Hrvatske, dok Bosnu i Hercegovinu ne poznaje dovoljno dobro, ali zna da su napravili veliko iznenađenje".

„Volim kada male zemlje naprave uspeh", kaže.

A Amerikanci i fudbal - da li se tu razvila ljubav posle 32 godine?

„Još je mnogo posla pred njima, ali fudbal brzo raste i biće veliki sport i u Americi", zaključuje Šveđanin koji zna šta znači uspeti na američkom tlu.

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(BBC News, 06.05.2026)