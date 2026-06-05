Kijev napao teretne brodove u Azovskom moru, eksplodirao dron u Rumuniji

BBC News pre 1 sat | Ketrin Armstrong

Observator Antena1

Dan pošto je Vladimir Zelenski, ukrajinski predsednik, uputio pismo Vladimiru Putinu, ruskom kolegi, pozivajući ga na direktne razgovore o okončanju rata, Kijev saopštava da je napao pet brodova koji su prevozili ilegalni teret.

Prevozili su ga kroz Azovsko more i priobalne vode ukrajinskih teritorija koje je Rusija okupirala.

Brodovi su bili umešani u „krađu“ žita, kao i u prevoz vojnog tereta i goriva, izjavio je komandant ukrajinskih snaga.

Do napada dolazi dok se Putin sprema da govori na velikom ekonomskom događaju u Sankt Peterburgu.

Ukrajina je u međuvremenu potvrdila da je jedan od njenih pomorskih dronova eksplodirao kod obale Rumunije 5. juna.

U eksploziji nije bilo povređenih.

Nije jasno da li su napadi na teretne brodove, za koje Kijev preuzima odgovornost, povezani sa smrću petoro Azerbejdžanaca, za koje je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje saopštilo da su ubijeni u napadima dronovima na brodove u moru.

Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana je u saopštenju u petak navelo da su dva teretna broda, „Natra“ i „Cirkon“, napadnuta dronovima tokom noći u oblasti Taganrogskog zaliva u Azovskom moru.

Ko je odgovoran za napade ne zna se, ali je navedeno da brodovi ne pripadaju Azerbejdžanu.

Rusija je okrivila Ukrajinu za napade, a Kijev nije odmah odgovorio.

Pet „plovila koja su se ilegalno kretala“ pogođena su u noći 4. na 5. jun u lukama Mariupolj, Berđansk i u priobalnim vodama onoga što Ukrajina naziva „privremeno okupiranim teritorijama“, rekao je ranije je Robert Brovdi, komandant ukrajinskog drona.

Imena ovih pomorskih sredstava, među kojima su teretni brodovi i tankeri, prefarbana su, a radari su im isključeni „sa ciljem tihe krađe ukrajinskog žita“, kao i„prevoza vojnog tereta i goriva“, dodao je.

Nije pominjao da ima žrtava.

EPA/Shutterstock

Najmanje 13 ljudi u Ukrajini je poginulo, a više od 70 povređeno 4. juna, tvrde lokalni zvaničnici.

Među njima je četvoro stradalo u napadu ruskih dronova na fabriku mleka u blizini glavnog grada Kijeva, saopštio je regionalni šef.

Žrtava je bilo i u ruskim napadima u Hersonskoj, Harkovskoj, Sumskoj, Zaporožkoj, Černigovskoj i Dnjeparskoj oblasti.

Predsednik Zelenski je rekao da su među pogođenim objektima skladišta hrane, pošta i škola.

On je u otvorenom pismu ruskom predsedniku rekao da bi bilo „pogrešno jednostavno čekati“ dok se SAD ponovo ne usredsredi na rat u Evropi.

Dodao je da mir može doći samo „kroz direktno angažovanje između“ Ukrajine i Rusije.

Kremlj je potvrdio da je primio pismo.

Putin će komentarisati pismo najverovatnije 5. juna, rekao je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja za ruski državni list Izvestija.

Pozive Zelenskog Putinu podržali su između ostalog Evropska unij (EU), Francuska i SAD.

„Mislim da bi bilo sjajno kada bi se sastali. Trebalo bi da to urade“, rekao je Donald Tramp, američki predsednik novinarima 4. juna.

„Želim da obojica naprave određene kompromise i mislim da će to učiniti", dodao je.

BBC

Putin je „sigurno spreman i voljan da postigne dogovor sa Ukrajinom", ali moraju da se naprave kompromisi, kazao je ruski predsednik stranim novinarima 4. juna u Sankt Petersburgu, iako navodno nije video sadržaj poruke.

Delovalo je da sumnja u mogućnost da se bilo kada organizuje sastanak i postigne dogovor.

„Pitanje je za advokate i pravnike da li je gospodin Zelenski legitimni predstavnik Ukrajine", dodao je.

Ponovio je ono što se iz Rusije više puta čulo.

Nisu organizovani predsednički izbori u Ukrajini od kada je u maju 2024. istekao mandat Vladimiru Zelenskom.

Izbori su otkazani pošto je u Ukrajini na snazi vanredno stanje od početka ruske invazije.

Već duže vreme Putin iskazuje stav da bi Ukrajina trebalo da se povuče iz Donbasa, Luganskog, Hersona i Zaporožja, četiri regiona, većim delom pod ruskom okupacijom, kao i da Kijev treba da odustane od namere da uđe u NATO.

Ukrajina je odbacila mogućnost da prepusti teritoriju, uz tvrdnju da bi to Rusiju ohrabrilo da ponovo sprovede invaziju, kao što je to uradila 2022, osam godina posle aneksije Krima.

Pregovori o obustavi vatre su u zapećku već nekoliko meseci, a prethodni mirovni pregovori u Ženevi, Abu Dabiju i Istanbulu nisu dali rezultat.

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Eksplozija drona u Rumuniji

U gradu Konstanca, najvećoj rumunskoj luci u Crnom moru, 5. juna eksplodirao pomorski dron.

Dron se sam aktivirao nedaleko od naftnog terminala i nije bilo žrtava, ali je napravio štetu na jednom brodu i nekoliko skladišta, saopštili su iz Ministarstva odbrane Rumunije.

Prema „informacijama ukrajinske strane", bio je to jedan od pet dronova koji su operisali u ovoj oblasti, a drugi je eksplodirao, rekao je Adrijan Teodor Pikoju, najviši zvaničnik regiona Konstance, za rumunski portal G4Medija .

Iz Ukrajine su kasnije potvrdili da je u incident bio umešan i jedan ukrajinski pomorski dron, ali je on preusmeren dejstvom ruske vojne opreme za presretanje dronova.

Iz Moskve nisu komentarisali ove navode.

Nije poznato šta se desilo sa preostala tri drona, ali zvaničnici uveravaju da nema daljih rizika.

Nije objašnjeno zbog čega su dronovi bili u vodama koje kontroliše Rumunija.

Bio je to drugi „značajni bezbednosni incident ove nedelje" pošto je zalutala mina pronađena na plaži u blizini sela Vama Veče, udaljenom oko 50 kilometara od Konstance, objavio je rumunski predsednik Nikušor Dan na platformi Iks.

Krajem maja došlo je i do napada dronom na stambenu četvrt u istočnom rumunskom gradu Galaci nedaleko od granice sa Ukrajinom, kada je povređeno dvoje ljudi.

Rumunski zvaničnici su tada rekli da se radilo o ruskom dronu, ali iz Moskve to nazivaju „optužbama" i tvrde da su navodi o njihovoj umešanosti „neutemeljene".

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(BBC News, 06.05.2026)