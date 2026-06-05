Ambasada SAD: Preispitaćemo svoju ulogu prisustva u BiH zbog neuspeha izbora visokog predstavnika

Beta pre 2 sata

Evropska neodlučnost i odustajanje Saveta za sprovođenje mira (PIC) od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini (BiH) prisiljavaju Sjedinjene Američke Države (SAD) da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u BiH, objavila je Ambasada SAD u Sarajevu nakon što na sednici PIC-a nije postignut dogovor o imenovanju visokog predstavnika u BiH.

"Delegacija SAD nastojala je postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate ambasadora Antonija Zanardija Landija. Sekretar (Marko) Rubio opisao je italijanskog kandidata pred Kongresom kao ‘gospodina za kojeg mislimo da bi dobro obavio posao, pomažući da se osigura određena stabilnost toj poziciji’", naveli su iz američke Ambasade u objavi na društvenoj mreži Iks.

Naglasili su da "primaju k znanju evropski neuspeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata" i da su SAD "razočarane što su te podele sprečile PIC da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika".

Na sednici PIC-a, održanoj 3. i 4. juna u Sarajevu, nije imenovan novi visoki predstavnik, nakon što je Nemac Kristijan Šmit podneo ostavku na tu funkciju.

Na sednici se vodila rasprava o dva kandidata, italijanskom diplomati Antoniu Zanardiju Landiju i francuskom diplomati Reneu Trokazi.

Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, dok je Trokaza predložila Francuska, uz podršku Nemačke i Velike Britanije.

Odlazeći visoki predstavnik Kristijan Šmit izjavio je da će PIC narednih dana nastaviti da se bavi pitanjem njegovog naslednika, izrazivši uverenje da će do kraja juna biti imenovan novi visoki predstavnik u BiH.

On je istakao da je postignut opšti konsenzus važnosti delovanja OHR-a u BiH, dodavši da će konsultacije o izboru njegovog naslednika biti nastavljene i da se nada da će novi visoki predstavnik biti izabran konsenzusom članica Upravnog odbora PIC-a.

(Beta, 05.06.2026)

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