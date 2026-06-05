CLS: Stanovnici naselja Radiofar u Surčinu nemaju pristup pijaćoj vodi

U saopštenju se navodi da su stanovnici tog naselja izrazili zabrinutost da su podzemne vode koje su prinuđeni da koriste lošeg kvaliteta i potencijalno opasne po zdravlje.

CLS je zatražio da se naselje Radiofar priključi na gradski vodovod, ocenjujući da je neprihvatljivo da stanovnici tog dela Surčina nemaju pristup pijaćoj vodi.

"U blizini lokacije EXPO 2027 ima naših sugrađana koji nemaju pijaću vodu", naveli su iz CLS.

Poručili su da u Beogradu ne sme da postoje građani prve i druge kategorije, te da ne sme postojati razlika u ostvarivanju osnovnih civilzacijskih prava između Beograda na vodi i Radiofara.