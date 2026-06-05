Fond der Lajen iz Tivta pozvala region da iskoristi zamah za proširenje EU
"Istraživaćemo načine da zbližimo naše ekonomije i narode i razgovarati kako da proces proširenja učinimo bržim, vidljivijim i strateškim", kazala je predsednica Evropske komisije (EK).
Fon der Lajen je svim državama regiona, a naročito domaćinu Samita, Crnoj Gori, poručila da postoji zamah za proširenje.
"Hajde da pretvorimo ovaj zamah u pokret, a pokret u članstvo", zaključila je Fon der Lajen otvarajući Samit.
Predsednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da se iz Tivta se šalje poruka jedinstva oko vizije "mirne, sigurne i prosperitetne" Evrope i ocenio da je Samit "prekretnica za Crnu Goru, za Zapadni Balkan i za Evropsku uniju".
On je dodao da "u vreme kada je proces proširenja ponovo dobio stratešku važnost" sastanak donosi "novu nadu, svežu energiju za sve zemlje kandidate".
"Za Crnu Goru ovo je trenutak odgovornosti i odlučnosti. Danas iz Crne Gore šaljemo veoma jasnu poruku da smo spremni… I odlučni da ispunimo naše obaveze, da ugrabimo ovu istorijsku priliku i postanemo prva sledeća zemlja članica Evropske unije, doprinoseći snažnijoj i, bezbednijoj i više ujedinjenoj Evropi i Zapadnom Balkanu", zaključio je Milatović u uvodnom obraćanju.
Lideri su prethodno svečano dočekani ispred Hotela Regent. Samitu pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", između ostalih prisustvuju i francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc, italijanska premijerka Đorđa Meloni, te španski premijer Pedro Sančes.
Samitu prisustvuje i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola.
Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta poručio je na početku sastanka EU-Zapadni Balkan u Tivtu da proširenje postaje stvarnost.
"Nastavićemo da vas podržavamo", rekao je liderima na sastanku u uvodnom obraćanju.
Predsednik Crne Gore Jakov Milatović je rekao da je ovo ključni događaj za njegovu zemlju te da su u Tivtu danas EU i Zapadni Balkan ujedinjeni u zajedničkoj viziji - mirna, prosperitetna i bezbedna budućnost evropske porodice.
Nakon uvodnih obraćanja sastanak je zatvoren za javnost.
Uprava policije Crne Gore saopštila je ranije da je podigla mere bezbednosti na najviši nivo i spremno dočekuje Samit EU-Zapadni Balkan.
Skup obezbeđuje više od 1.500 policijskih službenika.
(Beta, 05.06.2026)