Fond der Lajen iz Tivta pozvala region da iskoristi zamah za proširenje EU

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen izjavila je danas da je Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu "veliki korak ka nezavisnijoj, bezbednijoj, otpornijoj i kompletnijoj Evropskoj uniji", koje "nema bez Zapadnog Balkana".

U uvodnom obraćanju na skupu lidera EU, država članica Unije i regiona, Fon der Lajen je ocenila da je današnji Samit od velikog značaja i saopštila da će se razgovarati o tesnoj saradnji u oblasti bezbednosti i geopolitike.

"Istraživaćemo načine da zbližimo naše ekonomije i narode i razgovarati kako da proces proširenja učinimo bržim, vidljivijim i strateškim", kazala je predsednica Evropske komisije (EK).

Fon der Lajen je svim državama regiona, a naročito domaćinu Samita, Crnoj Gori, poručila da postoji zamah za proširenje.

"Hajde da pretvorimo ovaj zamah u pokret, a pokret u članstvo", zaključila je Fon der Lajen otvarajući Samit.

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da se iz Tivta se šalje poruka jedinstva oko vizije "mirne, sigurne i prosperitetne" Evrope i ocenio da je Samit "prekretnica za Crnu Goru, za Zapadni Balkan i za Evropsku uniju".

On je dodao da "u vreme kada je proces proširenja ponovo dobio stratešku važnost" sastanak donosi "novu nadu, svežu energiju za sve zemlje kandidate".

"Za Crnu Goru ovo je trenutak odgovornosti i odlučnosti. Danas iz Crne Gore šaljemo veoma jasnu poruku da smo spremni… I odlučni da ispunimo naše obaveze, da ugrabimo ovu istorijsku priliku i postanemo prva sledeća zemlja članica Evropske unije, doprinoseći snažnijoj i, bezbednijoj i više ujedinjenoj Evropi i Zapadnom Balkanu", zaključio je Milatović u uvodnom obraćanju.