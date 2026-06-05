Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Navršile se 22 godine od ubistva Dimitrija Popovića iz Gračanice

Beta pre 12 minuta

 Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas, povodom 22 godine od ubistva 17-godišnjeg Dimitrija Popovića iz Gračanice, da je njegova smrt jedan od najbolnijih simbola stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u posleratnom periodu.

U saopštenju se navodi da je Dimitrije Popović stradao 5. juna 2004. godine i da njegovo ubistvo predstavlja opomenu na period u kojem su mnogi Srbi na Kosovu i Metohiji bili žrtve nasilja i netrpeljivosti.

Iz Kancelarije su istakli da odajeu poštu Dimitriju Popoviću i dele bol sa njegovom porodicom, prijateljima i svima koji čuvaju uspomenu na njega.

Dodaje se da je položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i danas obeležen brojnim izazovima, kao i da su, kako se navodi, prisutni pritisci i uskraćivanje osnovnih ljudskih prava.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da Srbi u Gračanici ostaju privrženi svojim porodicama, domovima i svetinjama, navodeći da njihova istrajnost predstavlja odgovor na politiku mržnje sa kojom se suočavaju.

U saopštenju je poručeno da će Kancelarija nastaviti da pruža podršku Srbima u Gračanici i širom Kosova i Metohije, čuvajući sećanje na nevine žrtve i tražeći pravdu za njih.

(Beta, 05.06.2026)

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