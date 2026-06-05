Košta: Odbrojavamo do sledećeg proširenja, Crna Gora pravi veliki napredak

Beta pre 3 sata

Budućnost Zapadnog Balkana stoji uz budućnost Evropske unije (EU), a mi sada zaista odbrojavamo do sledećeg proširenja Unije, da Crna Gora postane 28. članica do 2028. godine, izjavio je danas u Tivtu predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Košta je novinarima rekao da je Crna Gora nedavno počela sa nacrtom Pregovora o pristupanju EU, kao i da su ta zemlja i Unija u poslednjih 20 godina postigle "nešto zaista impresivno".

"Crna Gora pravi veliki napredak i tu smo da ga pratimo", dodao je on.

Košta je rekao da održavanje samita u Tivtu "pokazuje poverenje i da su vrata EU totalno otvorena za pristupanje".

On je naveo da su na pristupnim pregovorima nedavno, tokom njegove druge balkanske turneje, radile i Albanija i Srbija.

Košta je rekao da je Evropska komisija predložila zatvaranje tri pregovaračka poglavlja sa Albanijom, kao i da je vlada Srbije predstavila "konkretan kalendar elemenata koji fale u reformama pravosuđa u skladu sa preporukama ODIHR".

"Vlasti Srbije su jasno posvećene i u narednih nekoliko nedelja će sprovesti potrebne pravosudne reforme u skladu sa odlukama Venecijanske komisije", rekao je Košta.

On je dodao da se zakoni o izborima prepravljaju i u skladu sa odlukama ODIHR - da su četiri odobrena i da se u tom procesu nalaze još dva.

"To je trenutna posvećenost srpskih vlasti. Komisija i Savet će odlučiti da li je vreme za otvaranje novog klastera", rekao je Košta.

Dodao je da EU ove nedelje otvara klastere pregovaračkih poglavlja i sa Moldavijom i Ukrajinom.

"Puno saglašavanje Zapadnog Balkana sa EU je esencijalna manifestacija našeg jedinstva. To je projekat na kome svi kontinuirano radimo", naveo je Košta i dodao da region može da računa na Uniju kao na svog najpouzdanijeg partnera.

Košta je zaključio da se "svi slažu da nam (EU) treba ubrzanje procesa proširenja" i pozvao sve strane da rade brže i jače.

Košta kopredsedava Samitom EU-Zapadni Balkan, koji se održava u Tivtu i čiji je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović, a na kome učestvuju brojni evropski zvaničnici i regionalni lideri, uključujući predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

(Beta, 05.06.2026)