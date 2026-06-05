Košta: Odbrojavamo do sledećeg proširenja, Crna Gora pravi veliki napredak

Beta pre 3 sata

Budućnost Zapadnog Balkana stoji uz budućnost Evropske unije (EU), a mi sada zaista odbrojavamo do sledećeg proširenja Unije, da Crna Gora postane 28. članica do 2028. godine, izjavio je danas u Tivtu predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Košta je novinarima rekao da je Crna Gora nedavno počela sa nacrtom Pregovora o pristupanju EU, kao i da su ta zemlja i Unija u poslednjih 20 godina postigle "nešto zaista impresivno".

"Crna Gora pravi veliki napredak i tu smo da ga pratimo", dodao je on.

Košta je rekao da održavanje samita u Tivtu "pokazuje poverenje i da su vrata EU totalno otvorena za pristupanje".

On je naveo da su na pristupnim pregovorima nedavno, tokom njegove druge balkanske turneje, radile i Albanija i Srbija.

Košta je rekao da je Evropska komisija predložila zatvaranje tri pregovaračka poglavlja sa Albanijom, kao i da je vlada Srbije predstavila "konkretan kalendar elemenata koji fale u reformama pravosuđa u skladu sa preporukama ODIHR".

"Vlasti Srbije su jasno posvećene i u narednih nekoliko nedelja će sprovesti potrebne pravosudne reforme u skladu sa odlukama Venecijanske komisije", rekao je Košta.

On je dodao da se zakoni o izborima prepravljaju i u skladu sa odlukama ODIHR - da su četiri odobrena i da se u tom procesu nalaze još dva.

"To je trenutna posvećenost srpskih vlasti. Komisija i Savet će odlučiti da li je vreme za otvaranje novog klastera", rekao je Košta.

Dodao je da EU ove nedelje otvara klastere pregovaračkih poglavlja i sa Moldavijom i Ukrajinom.

"Puno saglašavanje Zapadnog Balkana sa EU je esencijalna manifestacija našeg jedinstva. To je projekat na kome svi kontinuirano radimo", naveo je Košta i dodao da region može da računa na Uniju kao na svog najpouzdanijeg partnera.

Košta je zaključio da se "svi slažu da nam (EU) treba ubrzanje procesa proširenja" i pozvao sve strane da rade brže i jače.

Košta kopredsedava Samitom EU-Zapadni Balkan, koji se održava u Tivtu i čiji je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović, a na kome učestvuju brojni evropski zvaničnici i regionalni lideri, uključujući predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

(Beta, 05.06.2026)

Povezane vesti »

Newsnight (4.6.2026)

Newsnight (4.6.2026)

N1 Info pre 24 minuta
Đe se brukamo danas? Još jedna epska sramota srpske diplomatije u režiji Aleksandra Vučića. Od Floride do evropske “ološi”…

Đe se brukamo danas? Još jedna epska sramota srpske diplomatije u režiji Aleksandra Vučića. Od Floride do evropske “ološi”

Nova pre 1 sat
OKO: Skupštinsko leto između rokova i sporova

OKO: Skupštinsko leto između rokova i sporova

RTS pre 2 sata
Fon der Lajen o evropskom putu Srbije: Proces pristupanja zasniva se na zaslugama

Fon der Lajen o evropskom putu Srbije: Proces pristupanja zasniva se na zaslugama

N1 Info pre 3 sata
"Pozvao sam Martina da poseti Srbiju" Vučić razgovarao sa predsednikom Vlade Irske: "Ukazao sam na posvećenost Srbije ubrzanju…

"Pozvao sam Martina da poseti Srbiju" Vučić razgovarao sa predsednikom Vlade Irske: "Ukazao sam na posvećenost Srbije ubrzanju reformskog procesa"

Blic pre 3 sata
Koliko je koštao put Vučićevih pristalica u Tivat?

Koliko je koštao put Vučićevih pristalica u Tivat?

Nova pre 3 sata
Košta: Odbrojavamo do sledećeg proširenja, Crna Gora pravi veliki napredak

Košta: Odbrojavamo do sledećeg proširenja, Crna Gora pravi veliki napredak

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanCrna GoraEvropska UnijaEU

Sport, najnovije vesti »

Bogoljub Marković napustio Megu i odlazi u NBA ligu

Bogoljub Marković napustio Megu i odlazi u NBA ligu

Danas pre 20 minuta
Srbija na olimpijskog šampiona u četvrftfinalu Svetskog prvenstva

Srbija na olimpijskog šampiona u četvrftfinalu Svetskog prvenstva

Danas pre 1 sat
Ubedljiv poraz Srbije u kvalifikacijama za Mundijal

Ubedljiv poraz Srbije u kvalifikacijama za Mundijal

Danas pre 1 sat
Bez tenisa u drugom polufinalu Rolan Garosa

Bez tenisa u drugom polufinalu Rolan Garosa

Danas pre 2 sata
Poznato koliko para igrači zarađuju za svoje klubove na dnevnom nivou na Mundijalu

Poznato koliko para igrači zarađuju za svoje klubove na dnevnom nivou na Mundijalu

Danas pre 2 sata