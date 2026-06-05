Merc: Srbiji je otvoren put u EU, ali mora odlučiti gde stoji

Beta pre 1 sat

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je jasno rečeno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je Srbiji otvoren put ka Evropskoj uniji ali mora da odluči gde joj je budućnost.

"Jasno smo rekli predsedniku Vučiću da Srbija ima otvoren put ka Evropskoj uniji. Međutim Srbija mora da odluči gde stoji. Balansiranje između Rusije, Kine i Evrope nije moguće", rekao je Merc novinarima u Tivtu gde je prisustvovao samitu EU-Zapadni Balkan.

On je rekao da je jutros individualno razgovarao sa predsednikom Vučićem a i zajedno su razgovarali sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, predsednikom Evropske komisije Antonijom Koštom i predsednicom Evropskog Saveta Ursulom fon der Lajen i da je predsedniku Srbije jasno prenet taj stav.

"Srbija mora jasno da odluči gde vidi svoju budućnost. I ako je odgovor Srbije 'Evropa' onda je odgovor Evrope 'Srbija'", rekao je Merc, preneta je njegova izjava na mreži Iks.

(Beta, 05.06.2026)

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