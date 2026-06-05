Putin odbio sastanak sa Zelenskim, rekao da samit nema svrhu

Beta pre 57 minuta

Predsednik Rusije Vladimir Putin odbio je danas predlog predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog za direktne pregovore o okončanju rata i rekao da taj sastanak "nema svrhu".

Putin je na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu rekao da je pismo koje mu je Zelenski juče poslao "grubo" pismo, naročito nakon što je 22. maja napadnut studentski dom u Luganskoj oblasti, koju kontroliše Moskva, pri čemu je stradala 21 osoba.

"Da li je to način da se stvore uslovi za lične susrete i razgovore ili da se stvori okruženje koje onemogućava bilo kakve lične susrete? Mislim da je ovo drugo", rekao je Putin.

Zelenski je ocenio da su Sjedinjene Američke Države (SAD), koje su ranije posredovale u pregovorima Rusija-Ukrajina, promenile prioritete, odnosno da je "pogrešno čekati" da se Vašington ponovo okrene rešavanju tog sukoba kada je i dalje fokusiran na rat u Iranu.

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je izjavio da bi "bilo sjajno" kada bi se Putin i Zelenski sastali.

Putin je ranije ponudio Zelenskom da dođe u Moskvu na razgovore, što je ukrajinski predsednik odbio.

Predsednik Rusije je tokom maja rekao da ne isključuje sastanak sa Zelenskim u trećoj zemlji, ali "samo kada bude bilo sporazuma za potpisivanje".

Putin je rekao da je Rusija otvorena za kompromis oko Ukrajine u skladu sa dogovorima postignutim na prošlogodišnjem samitu sa Trampom na Aljasci, dodajući da Kijev mora da ih prihvati da postigne sporazum o okončanju sukoba.

"Naravno, ukrajinska strana bi želela da obustavimo napredovanje ruske vojske, ali bi bilo bolje da se rat okonča pristajanjem na kompromise o kojima se razgovaralo u Enkoridžu (na Aljasci)", naveo je on.

(Beta, 05.06.2026)