Slučaj Senjak: Viši sud odredio pritvor dvojici policajaca

Beta pre 1 sat

Viši sud u Beogradu je danas odredio pritvor do 30 dana dvojici policajaca osumnjičenih u "slučaju Senjak" za neprijavljivanje krivičnog dela i izvršioca.

U Višem sudu je agenciji Beta rečeno da im je sudija za prethodni postupak odredio pritvor zbog postojanja "osobitih okolnosti koje ukazuju da će u slučaju boravka na slobodi ometati postupak uticanjem na svedoke".

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) sinoć je saopštilo da su na saslušanju policijski službenici D.V. i M.J. negirali izvršenje krivičnog dela  koje im se stavlja na teret u istrazi ubistva u restoranu na Senjaku.

"Postoje osnovi sumnje da su oni, kao pripadnici privatnog obezbeđenja S.V. osumnjičenog za teško ubistvo, bili u vreme izvršenja tog krivičnog dela ispred restorana i da su neposredno posle njegovog izvršenja ostvarivali kontakt sa osumnjičenim S.V, navodi se.

U Restoranu "27", kako se sumnja, 12. maja je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen Aleksandar Nešović, čije je telo 21. maja policija našla u buretu blizu Inđije.

U okviru istrage je ranije uhapšeno 11 osoba, među kojima je i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić.

(Beta, 05.06.2026)

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