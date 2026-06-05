SPC: Pojasu Presvete Bogorodice se poklonilo više od 800.000 osoba

Beta pre 1 sat

Srpska pravoslavna crkva (SPC) saopštila je da se "Časnom pojasu Presvete Bogorodice" u Hramu Svetog Save u Beogradu, od 21. maja - Spasovdana kada je pronet gradom u litiji, do danas, poklonilo više od 800.000 osoba.SPC je u saopštenju navela da će pojas biti ispraćen za Manastir Vatoped na Svetoj Gori u subotu, nakon svete liturgije koju će patrijarh Porfirije, uz sasluženje arhijereja, arhimandrita Jefrema sa sveštenomonasima manastira Vatoped i domaćim sveštenstvom, služiti u hramu Svetog Save u 9 časova.

Pozvali su građane da se molitvenim učešćem u svetoj liturgiji "na najbolji mogući način zahvale Presvetoj Bogomajci Mariji koja je, od Spasovdana do danas, pod svodove saborne crkve vascelog srpskog naroda sabrala na blagoslov i molitvu više od 800.000 duša".

Svečani ispraćaj pojasa će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti posle svete liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

"Pozivamo verni narod da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci Božjoj i Njenom Sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu Otadžbinu i srpski rod pravoslavni", piše u saopštenju.

(Beta, 05.06.2026)

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