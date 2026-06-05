SPC: Pojasu Presvete Bogorodice se poklonilo više od 800.000 osoba
Pozvali su građane da se molitvenim učešćem u svetoj liturgiji "na najbolji mogući način zahvale Presvetoj Bogomajci Mariji koja je, od Spasovdana do danas, pod svodove saborne crkve vascelog srpskog naroda sabrala na blagoslov i molitvu više od 800.000 duša".
Svečani ispraćaj pojasa će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti posle svete liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.
"Pozivamo verni narod da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci Božjoj i Njenom Sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu Otadžbinu i srpski rod pravoslavni", piše u saopštenju.
(Beta, 05.06.2026)