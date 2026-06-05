"Bez preduslova" Stejt department: SAD ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom

Cilj SAD je potpuna denuklearizacija Severne Koreje.

Portparol Stejt departmenta potvrdio je ovu posvećenost u odgovoru za južnokorejsku agenciju Jonhap. Sjedinjene Američke Države saopštile su da ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom "bez preduslova", uz istovremenu posvećenost cilju potpune denuklearizacije te zemlje, izjavio je danas portparol Stejt departmenta. - Sjedinjene Američke Države ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom bez preduslova. SAD ostaju posvećene potpunoj denuklearizaciji