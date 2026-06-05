"Bez preduslova" Stejt department: SAD ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom

Blic pre 1 sat
"Bez preduslova" Stejt department: SAD ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom

Cilj SAD je potpuna denuklearizacija Severne Koreje.

Portparol Stejt departmenta potvrdio je ovu posvećenost u odgovoru za južnokorejsku agenciju Jonhap. Sjedinjene Američke Države saopštile su da ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom "bez preduslova", uz istovremenu posvećenost cilju potpune denuklearizacije te zemlje, izjavio je danas portparol Stejt departmenta. - Sjedinjene Američke Države ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom bez preduslova. SAD ostaju posvećene potpunoj denuklearizaciji
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Nema preduslova" Stejt department: SAD ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom

"Nema preduslova" Stejt department: SAD ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Severna Koreja

Svet, najnovije vesti »

Bivši premijer Izraela: Netanjahu će pokušati da ukrade sledeće izbore

Bivši premijer Izraela: Netanjahu će pokušati da ukrade sledeće izbore

Kurir pre 56 minuta
Tramp: Nije nam potreban sporazum sa Iranom da bismo dobili obogaćeni uranijum

Tramp: Nije nam potreban sporazum sa Iranom da bismo dobili obogaćeni uranijum

Politika pre 51 minuta
Izjava Petera Mađara da se Mađarska graniči sa sobom samo povećava napetost

Izjava Petera Mađara da se Mađarska graniči sa sobom samo povećava napetost

Politika pre 36 minuta
Peskov: Odnosi Rusije i SAD ne idu unazad

Peskov: Odnosi Rusije i SAD ne idu unazad

Politika pre 21 minuta
Papina odbrana ljudskog roda

Papina odbrana ljudskog roda

Radar pre 1 sat