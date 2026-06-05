Maloletniku slomljena lobanja! Jezivi detalji saobraćajne nesreće kod Vukovog spomenika: Sumnja se da je motor na kojem su bili maloletnici prošao na crveno!

Blic pre 46 minuta
Maloletniku slomljena lobanja! Jezivi detalji saobraćajne nesreće kod Vukovog spomenika: Sumnja se da je motor na kojem su…
Policija je obavila uviđaj, a istraga će utvrditi tačne okolnosti nesreće, uz sumnju da su maloletnici prošli kroz crveno svetlo Jedan od maloletnika ima teške povrede kao što su prelom lobanje i potkolenice, dok je drugi pretrpeo prelom butne kosti U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Ruzveltovoj ulici, u blizini Vukovog spomenika, povređeno je više osoba, dok se lekari, bore za život jednog tinejdžera. Prema prvim informacijama, do
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