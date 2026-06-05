Mnogi bacaju "zlato" u smeće: Kako da iskoristite kore od jabuka: ušteda, zdravlje i dodatna zarada

Osušene i samlevene kore bogate su pektinom i antioksidansima, a mogu obogatiti ukus raznih jela Kore koje ne koristite u ishrani mogu služiti kao prirodno đubrivo za biljke, oslobađajući hranljive materije tokom razgradnje Mnogi ljudi koji vole jabuku ne vole njenu koru, pa je bacaju u smeće.

Stručnjaci upozoravaju da prave veliku grešku jer upravo taj deo voća sadrži veliki deo vlakana, arome i korisnih materija. Takođe, kore od jabuka mogu se koristiti za pripremu brojnih proizvoda koje mnogi redovno kupuju u prodavnicama, a mogu se napraviti kod kuće uz minimalan trud. Jedno od najjednostavnijih rešenja je priprema domaćeg jabukovog sirćeta. Za njegovu izradu potrebno je kore od jabuka staviti u staklenu teglu, preliti ih hladnom vodom i dodati dve