"Non pejper Makrona i Merca promeniće ritam pristupanju EU": Vučić iz Tivta: "Mi smo apsolutno saglasni sa tim"

Blic pre 7 minuta
"Non pejper Makrona i Merca promeniće ritam pristupanju EU": Vučić iz Tivta: "Mi smo apsolutno saglasni sa tim"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Tivta, gde je danas održan samit EU - Zapadni Balkan. - Imao sam posebnu bilateralu sa premijerom Irske, imali smo odličan razgovor, sa španskim premijerom, sa slovenačkim premijerom, sa mnogim drugima, i verujem da smo unapredili naše odnose.

Razgovarali smo o međusobnim posetama, i šta bi trebalo da činimo u budućnosti. Ono što je najvažnije, da prevedem ono što su ljudi slušali ceo dan, o non pejperu Makrona i Merca, mi smo apsolutno za to, to je dobar predlog, promeniće i ritam i energiju pristupanja EU - kazao je on. Vučić je rekao i da se Srbija sprema za otvaranje novih klastera. - Veoma pozitivne vesti i vrlo dobar razgovor. Deo zemalja je inače insistirao na tome, od Litvanije do Beneluksa, na
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