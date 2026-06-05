Odbacila luksuznu vilu i preselila u prikolicu: Pogledajte kako izgleda novi dom ćerke boksera Tajsona Fjurija

Blic pre 26 minuta
Odbacila luksuznu vilu i preselila u prikolicu: Pogledajte kako izgleda novi dom ćerke boksera Tajsona Fjurija
Mobilna kućica sadrži luksuzno kupatilo, veliku spavaću sobu, opremljenu kuhinju i dnevni boravak sa kaminom, što je izazvalo mnoštvo pozitivnih komentara obožavalaca Prikolica i velika novčana suma od 5 miliona funti bili su pokloni njenih roditelja za početak zajedničkog života mladog para Venezuela Fjuri (16), najstarija ćerka boksera Tajsona Fjurija i njegove supruge Paris, ovih dana se preselila u svoju novu luksuznu mobilnu kućicu nakon što se udala za
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