Odbacila luksuznu vilu i preselila u prikolicu: Pogledajte kako izgleda novi dom ćerke boksera Tajsona Fjurija

Mobilna kućica sadrži luksuzno kupatilo, veliku spavaću sobu, opremljenu kuhinju i dnevni boravak sa kaminom, što je izazvalo mnoštvo pozitivnih komentara obožavalaca Prikolica i velika novčana suma od 5 miliona funti bili su pokloni njenih roditelja za početak zajedničkog života mladog para Venezuela Fjuri (16), najstarija ćerka boksera Tajsona Fjurija i njegove supruge Paris, ovih dana se preselila u svoju novu luksuznu mobilnu kućicu nakon što se udala za