Odrastao je gledajući koliko je poljoprivreda težak posao, a danas u njoj vidi budućnost! Milan radi i u gradu i na farmi: "Hoću da gradim nešto svoje" (video)

Blic pre 21 minuta
Odrastao je gledajući koliko je poljoprivreda težak posao, a danas u njoj vidi budućnost! Milan radi i u gradu i na farmi…
Milan Zeljko, iako je studirao u Novom Sadu, nije prekinuo vezu sa rodnim mestom već balansira između gradskog života i porodičnog imanja u Obrovcu Milan ističe da je posao na farmi zahtevan, nepredvidiv i svakodnevno traži veliku posvećenost, ali donosi osećaj mira i ličnog smisla Kada je otišao u Novi Sad na studije, Milan Zeljko uradio je ono što rade gotovo svi mladi iz manjih mesta, krenuo je putem za koji se veruje da vodi ka sigurnijem životu. Međutim, za
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