Ovo jezero u Vojvodini menja boju iz ciklame u ljubičastu, kažu da oporavlja ceo organizam, a voda topla - čak do 35 stepeni!…

Pačirska banja je prirodni fenomen i termalno lečilište poznato po ružičastoj vodi, smešteno 30 kilometara od Subotice Termalna voda iz dubine od 1.400 metara je lekovita, dok banja privlači hiljade turista željnih odmora i zdravlja Na severu naše zemlje, u samom srcu Bačke, nalazi se nestvaran prizor koji izgleda kao da je preslikan sa najegzotičnijih svetskih destinacija. Pačirska banja je postala pravi hit na društvenim mrežama zbog svoje jedinstvene roze boje,