Pet razloga zašto Srbi hrle na Halkidiki: Za koga je idealno da ovde letuje u junu, a za koga u avgustu: Vodič i saveti za svaki letnji mesec

Blic pre 28 minuta
Pet razloga zašto Srbi hrle na Halkidiki: Za koga je idealno da ovde letuje u junu, a za koga u avgustu: Vodič i saveti za…

Plaže su najlepše i najmirnije u maju i septembru Halkidiki se izdvaja zbog prelepih plaža, bogate kuhinje, ljubaznih domaćina i pristupačnosti cena Grčka je tradicionalno najomiljenija destinacija za srpske turiste, a broj posetilaca svake godine raste.

Iako postoje mesta koja su najpopularnija, Srbi putuju širom ove zemlje, od ostrva do kopna. Ipak, imaju i omiljenu destinaciju na koju masovno idu svakog leta. Reč je o Halkidikiju gde Srbi najčešće borave , naročito Sitoniji. Da li su u pitanju prelepe plaže, mnoštvo sadržaja ili ljubazni domaćini, tek Halkidiki je favorit među našim narodom. I to sasvim zasluženo. Udaljeno oko 700 kilometara od Beograda, ovo poluostrvo na severu Grčke nudi, pored kristalno
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