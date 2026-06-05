(Video) Uzbuna na Balkanu! Snažna eksplozija u velikoj luci, opkoljeno je sve, aktiviran plan "crvena intervencija": Stub dima iznad Konstance

Vlasti su aktivirale plan "Crvena intervencija", a prema prvim informacijama nema žrtava Premijer Rumunije je obavešten i planira odlazak u Ministarstvo unutrašnjih poslova U rumunskoj luci Konstanca u toku je uzbuna, gde je prijavljena eksplozija morskog drona.

Vlasti su aktivirale plan "Crvena intervencija", a prema prvim informacijama, nema žrtava, prenosi rumunski portal "Digi 24". Kako je navedeno, premijer Rumunije je obavešten i planirano je da nakon sednice Vlade ode u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Istovremeno, predsednik Rumunije Nikušor Dan je takođe obavešten o incidentu dok je bio u avionu kojim leti u Crnu Goru na samit EU-Zapadni Balkan. "Digi 24" navodi da je dron, verovatno ukrajinskog porekla, bio u