Sajber napadi rastu, a više od polovine MSP nema IT stručnjake

"Direktore, imamo problem, baze su nam zaključane", opisuje za Bloomberg Adriju Nebojša Matić, direktor IT kompanije Mikroelektronika, trenutak kada mu je saopšteno da se njegova firma našla na meti hakerskog napada.

Mikroelekronika - koja ima oko 80 zaposlenih, pa se time svrstava među srednja preduzeća - suočila se sa problemom koji je trajao nedeljama, dok je njegovo rešavanje zahtevalo, kompletnu reinstalaciju mreže, servera i računara, kaže Matić. Ovaj primer iz 2025. nije usamljen. Srpske kompanije ulaze u period rastućeg sajber rizika. "Analiza istorijskih podataka pokazuje jasan i kontinuiran trend rasta ukupnog broja prijavljenih incidenata", kažu za Bloomberg Adriju