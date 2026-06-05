Čolić (CINS) o slučaju „Senjak“: Ključnih deset minuta, na kraju će se cela priča vrteti oko toga da li su se Milić i Nešović susreli

Novinarka CINS-a Nina Čolić ocenila je za N1 da i dalje postoje brojna neodgovorena pitanja u istrazi ubistva Nešovića, posebno u vezi sa deset minuta koji bi mogli biti ključni za utvrđivanje da li je došlo do susreta između Veselina Milića i ubijenog.

Ona je ukazala i na kontradiktornosti u javno dostupnim iskazima, kao i na nedoumice koje izazivaju saopštenja Višeg javnog tužilaštva i odbrane. Upitno je šta sve dolazi iz Tužilaštva, kaže naša sagovornica, s obzirom na to da se u prvim saopštenjima te institucije navodilo da okrivljeni u slučaju „Senjak“ nisu iznosili odbranu, što se, sudeći po istraživanjima novinara Radara, ispostavilo kao netačno, jer su okrivljeni ipak iznosili odbrane. „Volim da kažem: