Čolić (CINS) o slučaju „Senjak“: Ključnih deset minuta, na kraju će se cela priča vrteti oko toga da li su se Milić i Nešović susreli

Danas pre 20 minuta  |  N1
Čolić (CINS) o slučaju „Senjak“: Ključnih deset minuta, na kraju će se cela priča vrteti oko toga da li su se Milić i Nešović…

Novinarka CINS-a Nina Čolić ocenila je za N1 da i dalje postoje brojna neodgovorena pitanja u istrazi ubistva Nešovića, posebno u vezi sa deset minuta koji bi mogli biti ključni za utvrđivanje da li je došlo do susreta između Veselina Milića i ubijenog.

Ona je ukazala i na kontradiktornosti u javno dostupnim iskazima, kao i na nedoumice koje izazivaju saopštenja Višeg javnog tužilaštva i odbrane. Upitno je šta sve dolazi iz Tužilaštva, kaže naša sagovornica, s obzirom na to da se u prvim saopštenjima te institucije navodilo da okrivljeni u slučaju „Senjak“ nisu iznosili odbranu, što se, sudeći po istraživanjima novinara Radara, ispostavilo kao netačno, jer su okrivljeni ipak iznosili odbrane. „Volim da kažem:
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