Gradonačelnik Severne Mitrovice i predsednik Skupštine Radojević i Zaporožac terete se za „vandalizam“

Danas pre 4 sati  |  KoSSev
Gradonačelnik Severne Mitrovice i predsednik Skupštine Radojević i Zaporožac terete se za „vandalizam“

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsedavajući SO Severna Mitrovica Ivan Zaporožac – terete se za „vandalizam“, prenosi KoSSev.

Ovo je upravo saopštila Kosovska policija. Kako navode, oni su jutros primili odluku opštine Severna Mitrovica o uklanjanju znaka „Ja volim Mitrovicu“. U pitanju je instalacija koju je postavila prethodna opštinska administracija na čelu sa Erdenom Atićem iz Samoopredeljenja, pri čemu je uklonjen prethodni ćirilični znak „Ja volim K. Mitrovicu“. U međuvremenu, nakon preuzimanja vlasti na lokalnim izborima u oktobru prošle godine, na poslednjoj sednici SO Severna
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