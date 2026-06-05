Ispraćaj Pojasa Presvete Bogorodice za manastir Vatoped sutra iz Hrama Svetog Save

Ispraćaj Pojasa Presvete Bogorodice najavljen je za sutra, posle liturgije koju će služiti poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patijarh Porfirije u Hramu Svetog save, gde je Pojas donet iz manastira Vatoped, na Svetoj Gori, kako bi bio nošen na obeležavanju beogradske slave – Spasovdana.

Kroz hram je prošlo više od pola miliona građana, kako je saopštila SPC, zbog velikog interesovanja prvobitno planirani datum ispraćaja pomeran je dva puta. Hram je bio otvoren i noću. Prilikom poklonjenja, građani su dobijali platnene trakice u hramu, osveštane na Pojasu. U najavi svečanosti rečeno je da ih pripremljeno 300 000 ali je potom broj morao da se puno poveća. Pojas Presvete Bogorodice prvi put je u Beogradu, šest vekova od kako ga je knez Lazar poklonio